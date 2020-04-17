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بلغاريا تشدد القيود وتحظر حركة السيارات من وإلى العاصمة صوفيا

10:02 ص الجمعة 17 أبريل 2020
بلغاريا تشدد القيود وتحظر حركة السيارات من وإلى العاصمة صوفيا

بلغاريا تشدد القيود وتحظر حركة السيارات

صوفيا- (د ب أ):

قررت الحكومة في بلغاريا أيقاف حركة المرور في العاصمة صوفيا بدءاً من عطلة عيد الفصح الأرثوذكسي، في تشديد للإجراءات لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة، الذي يصادف الجمعة العظيمة وفقًا للتقويم الأرثوذكسي، لن يُسمح للسيارات بدخول صوفيا أو مغادرتها. و لم يحدد مدى زمني لانتهاء الحظر المفروض على السيارات.

ووفقًا لأوامر وزير الصحة كيريل أنانيو، سيكون هناك استثناءات محدودة للغاية، بما في ذلك سيارات الشرطة والإسعاف.

وقفز عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلغاريا، أفقر دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، إلى 800 خلال يوم الخميس، مع تسجيل 30 حالة وفاة في البلاد.

وقال وزير الداخلية ملادين مارينو إن الإغلاق غير المحدود لصوفيا ضروري لأن العديد من البلغار غادروا العاصمة باستخدام السيارات يومي الأربعاء والخميس.

ولم يستبعد رئيس فريق التعامل مع أزمة فيروس كورونا، فنتيسلاف موتافتشيسكي، اتخاذ تدابير أكثر صرامة لكبح حالة سوء الانضباط لدى بعض البلغار.

وتحتفل الدولة المسيحية الأرثوذكسية الشرقية بعيد الفصح هذا العام في 19 أبريل - بعد أسبوع واحد من الكنيسة الغربية.

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