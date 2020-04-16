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ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 4103 حالات

02:38 م الخميس 16 أبريل 2020
ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 4103 حالات

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الخميس، تسجيل 392 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4103 حالات .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند سبع حالات.

وأشارت إلى تسجيل تسع حالات شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 415 حالة.

وأوضحت أن 3681 إصابة تخضع للعلاج حاليا، لافتة إلى فحص 1897 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 56381 .

وزارة الصحة القطرية الدوحة قطر فيروس كورونا

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