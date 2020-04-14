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كورونا.. دول أوروبية تبدأ تخفيف قيود الإغلاق

11:56 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
كورونا.. دول أوروبية تبدأ تخفيف قيود الإغلاق

أرشيفية

(بي بي سي):

بدأت النمسا في رفع إجراءات الإغلاق، ومن المقرر إعادة افتتاح المتاجر الصغيرة التي تقل مساحتها عن 400 متر مربع، بالإضافة إلى متاجر الأعمال اليدوية.

لكن البلاد تلتزم بعدد من القيود الأخرى، إذ يجب على الناس ارتداء أقنعة الوجه عند الخروج ويطلب منهم الحفاظ على مسافة 3 أمتار (10 قدم) عن بعضهم البعض.

ويوجد في النمسا أكثر من 14000 حالة مؤكدة من فيروس كورونا، وتم علاج أكثر من 7000 حالة بالفعل، وسجل البلد الأوروبي حتى الآن 368 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد 19

وبدأت إسبانيا أمس تخفيف تدابير الإغلاق، وسمحت باستئناف العمل في بعض المجالات، إذ حذرت الحكومة من أن الكساد الاقتصادي سيكون له تداعيات أخطر من الفيروس على صحة مئات الآلاف من الذين يفقدون وظائفهم.

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فيروس كورونا النمسا دول أوروبية

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