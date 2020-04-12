ترامب يعين مبعوثًا رئاسيًا خاصًا بالحد من الأسلحة

واشنطن - (أ ش أ):

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مارشال بيلينجسلي مبعوثًا رئاسيًا خاصًا للحد من الأسلحة، حيث سيقود مفاوضات الحد من الأسلحة ممثلا للحكومة الأمريكية.

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بيلينجسلي، عمل مؤخرا في منصب مساعد وزير الخزانة لمكافحة تمويل الإرهاب منذ 2017، كما كان رئيسا لفرقة العمل المالية العالمية لمكافحة غسيل الأموال، وشارك في رئاسة المجموعة الدولية لمكافحة تمويل تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت المتحدثة إلى أن هذا التعيين يأتي في إطار تكليف الرئيس ترامب لأعضاء إدارته بالعمل على الحد من الأسلحة بصورة تتجاوز المعاهدات الثنائية السابقة وبما يعزز أمن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.