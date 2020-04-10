أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بوتين وترامب يبحثان هاتفيا سبل مواجهة كورونا

07:19 م الجمعة 10 أبريل 2020
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا سبل مواجهة كورونا

بوتين وترامب

وكالات:

بحث الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، التدابير المتخذة في بلديهما بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك والتعاون في مجال الفضاء.

وجاء في بيان الكرملين، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية "تم بحث المسائل المتعلقة بوباء كورونا. وقام فلاديمير بوتين ودونالد ترامب باستعراض التدابير المتخذة في روسيا والولايات المتحدة، من أجل مكافحة انتشار الفيروس".

وأضاف البيان: "تم التطرق إلى جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك والتعاون في مجال الفضاء".

وفي سياق متصل كان الكرملين، قد أشار في بيان إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، "ناقشوا الوضع في أسواق النفط، خلال محادثة هاتفية، وأخذوا في الاعتبار الاجتماع الوزاري غير العادي لدول "أوبك+"، واجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين المقبلة".

بوتين ترامب فيروس كورونا أمريكا روسيا

الخبر التالى:

فيديو - ردا على التشكيك.. الصين تدعو العالم لمشاركة تجربة ووهان للانتصار على كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1699

    عدد المصابين

  • 348

    عدد المتعافين

  • 118

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1603330

    عدد المصابين

  • 355983

    عدد المتعافين

  • 95758

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 95 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة