بوتين وترامب يبحثان هاتفيا سبل مواجهة كورونا
وكالات:
بحث الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، التدابير المتخذة في بلديهما بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك والتعاون في مجال الفضاء.
وجاء في بيان الكرملين، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية "تم بحث المسائل المتعلقة بوباء كورونا. وقام فلاديمير بوتين ودونالد ترامب باستعراض التدابير المتخذة في روسيا والولايات المتحدة، من أجل مكافحة انتشار الفيروس".
وأضاف البيان: "تم التطرق إلى جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك والتعاون في مجال الفضاء".
وفي سياق متصل كان الكرملين، قد أشار في بيان إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، "ناقشوا الوضع في أسواق النفط، خلال محادثة هاتفية، وأخذوا في الاعتبار الاجتماع الوزاري غير العادي لدول "أوبك+"، واجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين المقبلة".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1699
عدد المصابين
-
348
عدد المتعافين
-
118
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1603330
عدد المصابين
-
355983
عدد المتعافين
-
95758
عدد الوفيات
إعلان