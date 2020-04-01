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بريطانيا: نسعى لإجراء 25 ألف اختبار يومي لفحص المواطنين من كورونا

06:34 م الأربعاء 01 أبريل 2020
بريطانيا: نسعى لإجراء 25 ألف اختبار يومي لفحص المواطنين من كورونا

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

وكالات

قالت الحكومة البريطانية، إن توسيع إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا المستجد، هو أولوية لديها، أنها تعمل على إجراء 10 آلاف اختبارًا يوميًا.

وقال ألوك شارما، وزير الإعمال البريطاني، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، لكشف مستجدات أزمة كورونا، إن الحكومة تسعى لزيادة أعداد الاختبارات التي تجري يوميًا للكشف عن فيروس كورونا، إلى 25 ألف اختبار يومي.

وأعلن أن الحكومة البريطانية، قررت منح 12 مليار جنيه إسترليني، للشركات الصغيرة لمساعدتها على النجاة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

بوريس جونسون الحكومة البريطانية فيروس كورونا ألوك شارما

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