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كورونا في إيطاليا.. 233 وفاة و6 آلاف مصاب

07:44 م السبت 07 مارس 2020
كورونا في إيطاليا.. 233 وفاة و6 آلاف مصاب

فيروس كورونا

روما - أ ش أ

أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا ارتفع إلى 233 إضافة إلى نحو 6 آلاف مصاب.

ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل لها دون المزيد من التفاصيل في هذا الصدد .

وأعلنت السلطات الإيطالية - أمس - ارتفاع عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 197 شخصا.

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فيروس كورونا إيطاليا السلطات الإيطالية

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