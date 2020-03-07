كورونا في إيطاليا.. 233 وفاة و6 آلاف مصاب
07:44 م السبت 07 مارس 2020
روما - أ ش أ
أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا ارتفع إلى 233 إضافة إلى نحو 6 آلاف مصاب.
ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل لها دون المزيد من التفاصيل في هذا الصدد .
وأعلنت السلطات الإيطالية - أمس - ارتفاع عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 197 شخصا.
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