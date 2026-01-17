إعلان

مسؤول أمريكي: لم نبلغ نتنياهو بتشكيلة اللجنة التنفيذية وغزة الآن شأن أمريكي

كتب : محمود الطوخي

11:31 م 17/01/2026

بنيامين نتنياهو

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي مشارك بملف غزة، السبت، إنه في حال أراد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تتولى إدارة الرئيس دونالد ترامب ملف غزة "فسنفعل ذلك بطريقتنا".

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن واشنطن لم تبلغ نتنياهو مسبقا بتشكيلة اللجنة التنفيذية، موضحا أن غزة الآن شأن أمريكي.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "لم يكن أحد يتوقع أن نصل إلى هذا الحد بشأن غزة وقد نجحنا في ذلك".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مسؤول أمريكي، أن إسرائيل كانت على علم بتشكيلة الهيئات الثلاث التي ستشرف على إعمار غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مطلع، تأكيده أنه تم تنسيق تشكيلة اللجنة التنفيذية في غزة مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنه يحتج من أجل التظاهر بالاحتجاج فقط.

وأكدت هيئة البث العبرية، أن إسرائيل كانت على علم تام بتشكيلة اللجنة التنفيذية في غزة وحاولت التأثير عليها لكن جهودها لم تنجح.

وفي وقت سابق من اليوم، ادّعى ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لم يتم التنسيق مع إسرائيل بشأن إعلان تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس السلام في غزة، مؤكدا أنها تتعارض مع سياسات تل أبيب.

وأشار ديوان نتنياهو، إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سيتواصل مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بشأن تشكيلة اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس السلام.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت أمس الجمعة، عن الأسماء الرسمية لأعضاء "مجلس السلام" في غزة الذي يترأسه الرئيس دونالد ترامب، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

ويضم المجلس التنفيذي التأسيسي للجنة السلام شخصيات بارزة، هم: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتأتي هذه التشكيلة تفعيلا لاتفاقية السلام التي توسط فيها ترامب العام الماضي، والتي تنص على تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة شؤون غزة، بينما تسعى واشنطن عبر هذا المجلس للمضي قدما في خطط "إعادة الإعمار ونزع السلاح" في القطاع.

