البيت الأبيض: ترامب فقط هو من يعلم ما سيفعله بشأن إيران

كتب : مصراوي

11:50 م 17/01/2026

كارولين ليفيت متحدثة البيت الأبيض

كتب- محمود الطوخي

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكي نقلا عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، السبت، أن الرئيس دونالد ترامب وحده من يعلم ما سيفعله بإيران.

وقالت ليفيت: "لا أحد يعلم ما سيفعله ترامب فيما يتعلق بإيران سوى الرئيس نفسه. لقد احتفظ بالعديد من الخيارات مطروحة، وكما هو الحال دائما، سيتخذ القرارات التي تصب في مصلحة أمريكا والعالم".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء حكم المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفا إياه بـ "الرجل المريض".

وتأتي تصريحات ترامب وسط مؤشرات على تراجع حدة الاحتجاجات الواسعة التي خلفت آلاف القتلى في إيران.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" "حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران.. هذا الرجل مريض ويجب أن يدير بلاده بشكل صحيح وأن يكف عن قتل الناس".

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن ما ارتكبه خامنئي هو "تدمير كامل للبلاد واستخدام العنف بمستويات غير مسبوقة".

وجاء هجوم ترامب اللاذع؛ ردا على رسائل نشرها حساب خامنئي اتهم فيها ترامب بالمسؤولية عن "الخسائر والأضرار والافتراء عبر وصف الجماعات العنيفة بأنها تمثل الشعب الإيراني".

وفي تحول عن تهديداته السابقة بالتدخل العسكري، تفاخر ترامب بتأثيره قائلا: "أفضل قرار اتخذه على الإطلاق هو عدم إعدام أكثر من 800 شخص قبل يومين".

وكان ترامب أشار في وقت سابق، إلى أنه أُبلغ بتوقف عمليات القتل بعد تحذيراته.

كارولين ليفيت دونالد ترامب إيران

مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة

