ترامب: يجب فتح الاقتصاد الأمريكي "في أقرب وقت ممكن"
واشنطن (د ب أ)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يرغب في استشارة الخبراء الأسبوع الجاري بشأن إمكانية بدء تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه يجب أن يتم فتح الاقتصاد الأمريكي أمام الشركات مجددا في أقرب وقت ممكن.
وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه العملية يجب أن تكون آمنة مضيفا أن "الأولوية للحياة والسلامة، ثم يأتي الاقتصاد".
ولم يذكر ترامب موعدا محددا قائلا "أنا أرغب بالتأكيد في إعادة فتحه في أقرب وقت ممكن. لا أريد (الإغلاق) أن يستمر لفترة طويلة، لكننا نريد أيضا أن نفتح الاقتصاد مع الحفاظ على السلامة".
وتصاعد معدل البطالة في الولايات المتحدة مع اضطرار الشركات إلى إغلاق أبوابها بموجب إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة لوقف تفشي فيروس كورونا.
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