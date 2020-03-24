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أطباء في تونس يبدأون تجارب سريرية لعلاج كورونا

11:19 م الثلاثاء 24 مارس 2020
أطباء في تونس يبدأون تجارب سريرية لعلاج كورونا

تعبيرية

تونس - (د ب أ)

بدأ أطباء تونسيون في استخدام دواء "الكلوروكين" مع أدوية أخرى في تجارب سريرية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال مدير الرعاية الصحية شكري حمودة لوكالة الأنباء التونسية اليوم الثلاثاء إن علماء وباحثين في تونس ضبطوا طريقة استخدام "الكلوروكين" مع إضافة أدوية أخرى له في إطار علاج المصابين بالفيروس.

وأضاف حمودة إن إجراء أول التجارب السريرية في تونس ينطبق مع ما قامت به بلدان متقدمة في اطار مكافحة وباء "كوفيد 19" وأن الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية اقتنت الكميات اللازمة من دواء "الكلوروكين".

وسجلت تونس حتى اليوم 114 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات.

أطباء تونسيون دواء الكلوروكين تجارب سريرية فيروس كورونا علاج كورونا

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