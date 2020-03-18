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15 يوما.. السعودية تأمر موظفي القطاع الخاص بالبقاء في منازلهم

01:25 ص الأربعاء 18 مارس 2020
15 يوما.. السعودية تأمر موظفي القطاع الخاص بالبقاء في منازلهم

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):

أمرت السلطات السعودية بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يومًا، و تفعيل إجراءات العمل عن بعد عدا القطاعات الحيوية، في ظل إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبت من جميع المنشآت في القطاع الخاص الالتزام بتعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يومًا.

كما طلبت بقيام منشآت القطاع الخاص بتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40% من مجموع العاملين في مقر المنشأة.

واستثنت السلطات من عدم الحضور لأماكن العمل جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجيستية الخاصة بها حتى توفيرها للمستهلك النهائي.

وأعلنت المملكة تسجيل 171 حالة إصابة بفيروس كورونا.

السعودية القطاع الخاص فيروس كورونا

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