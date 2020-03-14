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كمبوديا تحظر دخول الأجانب القادمين من 5 دول من بينها إيطاليا والولايات المتحدة

06:20 ص السبت 14 مارس 2020
كمبوديا تحظر دخول الأجانب القادمين من 5 دول من بينها إيطاليا والولايات المتحدة

أرشيفية

بنوم بنه - (د ب أ):

قررت كمبوديا، حظر دخول الأجانب القادمين من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة لمدة 30 يومًا بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت وزارة الصحة اليوم السبت.

وسجلت الدولة الواقعة في جنوب شرق اسيا سبع حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورورنا "كوفيد 19" ، الذي يصيب الجهاز التنفسي، من بينهم كندي وبلجيكي يوم الجمعة، وتم عزلهم في مستشفى بالعاصمة بنوم بنه، وفقا لبوابة "فريش نيوز" الاخبارية.

وقالت الوزارة إن ثلاثة سائحين بريطانيين أجريت لهم تحاليل وكانت النتائج إيجابية، مشيرة إلى أنهم يخضعون حاليا للحجر الصحي. كما ثبت إصابة رجل كمبودي بالفيروس الأسبوع الماضي ويخضع حاليا للحجر الصحي في مستشفى.

وتعافى رجل صيني، كان أول من تأكد اصابته بالفيروس في كمبوديا، وغادر البلاد الشهر الماضي.

كمبوديا إيطاليا الولايات المتحدة فيروس كورونا

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