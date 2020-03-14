المغرب: إغلاق المدارس وقاعات السينما والمسارح بسبب كورونا

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية، أنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة "وباء كورونا- كوفيد 19"، تقرر ابتداء من اليوم السبت، وحتى إشعار لاحق، توقیف الدراسة والأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والتعليمية التي تحتضنها جميع المؤسسات التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يشمل دور الحضانة في القطاعين العام والخاص ورياض الأطفال والنوادي النسوية ومراكز التأهيل المهني النسوية ودور الشباب والثقافة والمراكز الاجتماعية الرياضية والقاعات الرياضية والمسابح المغطاة والمراكز الثقافية ومراکز الاستقبال والمعسكرات والمؤسسات والقاعات الخاصة بالرياضة بجميع أنواعها، وكذا المكتبات وقاعات القراءة والمسارح والسينما وجميع مؤسسات التدريب والمعاهد، فضلا عن مؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاعات الثقافة والشباب والرياضة والاتصال.

وأكدت الوزارة، أن هذا الإجراء يرمي إلى حماية صحة الأطفال والتلاميذ والطلبة والشباب والكوادر العاملة بالقطاعات التابعة للوزارة لتجنب انتشار الوباء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة تبقى رهن إشارة الجميع لتقديم المعلومات اللازمة في إطار المواكبة والتنظيم اللازمين لحسن سير هذه العملية الوقائية.