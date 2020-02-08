الصحة العالمية: 34 ألف مصاب و700 حالة وفاة بسبب كورونا

وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، تسجيل نحو ألفي إصابة بفيروس كورونا الجديد، في منطقتين بالصين.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في بيانها، أنها تراقب الوضع في كل المقاطعات الصينية بشكل منفصل، لافتة إلى أنه لم يمضى على ظهور الفيروس الجديد سوى 6 أسابيع فقط، موضحة أن خطورة الفيروس تزداد مع تقدم الإنسان في السن.

وأكدت المنظمة، أنها شاهدت استقرار عدد من حالات الإصابة بالفيروس الجديد في منطقة هوباي الصينية، لافتة إلى أن الإصابات ضمن الأسر الواحدة توفر فرصة مهمة لفهم الفيروس.

وأشارت المنظمة، إلى أنها سجلت حتى اليوم أكثر من 34 ألف حالة إصابة بكورونا في الصين ونحو 700 وفاة وأن لديها فريق يعمل على تحديث المعلومات حول العالم بشأن الفيروس.

وقالت إنها نتعاون مع السلطات التايوانية لرصد انتقال أو انتشار الفيروس، كما تراقب الوضع في ألمانيا وسنغافورة لمتابعة مرضى الفيروس