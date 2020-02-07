البنتاجون يخفض وفده المشارك في معرض سنغافورة للطيران بسبب كورونا

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة، خفض عدد أعضاء الوفد الأمريكي المشارك في معرض بسنغافورة للطيران الأسبوع المقبل.

وحسب وكالة بلومبرج، فإن البنتاجون يعتزم إرسال وفد أصغر من المقرر أصلا، إلى معرض سنغافورة للطيران الأسبوع المقبل، في ضوء المخاوف إزاء فيروس كورونا.

وكانت سنغافورة رفعت في وقت سابق مستوى مواجهة الفيروس.

يشار إلى أن سنغافورة أكدت إصابة 30 شخصا بفيروس كورونا لديها، ووضعت أكثر من 400 شخص قيد الحجر الصحي.

ويبلغ عدد سكان سنغافورة حوالي 7ر5 مليون نسمة، وتقدر نسبة المسلمين في هذه الدولة الثرية، والتي تسكنها أعراق مختلفة تشمل الملايو والهنود بـ 14 بالمئة، مقابل نحو 75 بالمئة من أصول صينية، يميل معظمهم إلى اتباع ديانات أخرى.