المسماري: أردوغان نقل أكثر 3500 عنصر إرهابي من سوريا لليبيا

وكالات:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نقل ما يصل إلى 3500 عنصر إرهابي من جبهتي النصرة وداعش من سوريا إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين "تركيا قامت بنقل ما يصل إلى 2000 عنصر من جبهة النصرة، و1500 عنصر من داعش إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة".

وتالع "أردوغان أتى بمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان من سوريا إلى ليبيا".

وأوضح المسماري، إن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، استدرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فخ لن يخرج منه أبدًا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، أن المشير حفتر كشف عن رعاية أردوغان للتنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وتابع "لم نستهدف السفن الحربية التركية احترامًا لوقف إطلاق النار".

واستطرد المسماري، أن الغزو التركي أصبح على الأبواب حاليًا، بعدما عملت أنقرة على مد حكومة الوفاق بالجنود والعتاد.

وأضاف أن الجيش الليبي لم يستهدف السفن الحربية التركية احترامًا لقرار وقف إطلاق النار في البلاد.

ونشر المسمارى منذ أيام، فيديو لتفريغ حمولة سفينة تركية محملة بالمدرعات والأسلحة فى ليبيا.

وقال المسمارى فى منشور على "فيس بوك": "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التى قامت بإنزالها فى ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضى الموافق 28 يناير 2020".