أكثر الكلمات إنتشاراً

جنازة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

"قادمة من إيطاليا".. اليونان تُسجل أول إصابة بكورونا

01:35 م الأربعاء 26 فبراير 2020
"قادمة من إيطاليا".. اليونان تُسجل أول إصابة بكورونا

إجراءات وقائية لمنع انتشار كورونا

وكالات:

أعلنت اليونان، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، لمواطنة (38 عامًا) سافرت مؤخرًا إلى شمالي إيطاليا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة اليوناني إن المُصابة ترقد في مستشفى سالونيك، وحالتها جيدة.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 2700 في الصين ودول أخرى، وأصاب أكثر من 81 ألفًا على مستوى 44 دولة بآسيا وأفريقيا وأوروبا والخليج ودول الأمريكتين والشرق الأوسط.

إجراءات وقائية فيروس كورونا إيطاليا اليونان

الخبر التالى:

الصحة العالمية: استخدام عبارة "وباء عالمي" لوصف "كورونا" يخلق مخاوف غير مبررة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:تغطية مباشرة.. جنازة مبارك العسكرية من مسجد المشير طنطاوي