"قادمة من إيطاليا".. اليونان تُسجل أول إصابة بكورونا

وكالات:

أعلنت اليونان، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، لمواطنة (38 عامًا) سافرت مؤخرًا إلى شمالي إيطاليا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة اليوناني إن المُصابة ترقد في مستشفى سالونيك، وحالتها جيدة.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 2700 في الصين ودول أخرى، وأصاب أكثر من 81 ألفًا على مستوى 44 دولة بآسيا وأفريقيا وأوروبا والخليج ودول الأمريكتين والشرق الأوسط.