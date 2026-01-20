إعلان

"الايجار القديم".. تحرك حزبي تحت قبة البرلمان لتعديل القانون -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

07:30 ص 20/01/2026

النائب عاطف مغاوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لايزال الحديث عن إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا حديث الساعة في الوسط الحزبي والبرلماني، إذا اقترح عدد من النواب و ممثلي الأحزاب تعديل عدد من المواد التي نص عليها القانون وذلك بالتزامن مع بدء انعقاد مجلس النواب الجديد معتبرينه قانون اجتماعي يقتضي أن يحقق العدالة الشاملة لكلا الطرفين الملاك والمستأجرين دون تمييز طرف عن الآخر.

وأعلن النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، تقدمه بمقترح لإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا مؤكدًا ضرورة تعديله باعتبار أمن قومي ويمس حياة شريحة كبيرة من المجتمع.

وأضح "مغاوري"، في لمصراوي، إن قانون الإيجار القديم الحالي لا يحقق العدالة المجتمعية التي تسعى الدولة إلى إرسائها بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن فكرة طرد المستأجرين من مسكنهم غير منطقية وانتهاك صريح للعدالة الاجتماعية خاصة أن عقد الإيجار تم بموافقة الطرفين ويعد عقد توافقي لم يجبر عليه أحد.

وأضاف أن زيادات قيمة الإيجار التي نص عليها قانون الإيجار القديم غير عادلة، كونها تمثل قيمة الإيجار في الفترة الحالية وتغفل حالة المبنى وبنيته التحتية مشددًا على ضرورة إعادة النظر فيها.

واختتم مغاوري حديثه مؤكدًا على أن إدخال التعديلات على القانون يجب أن يكون تحت سند أحكام المحمة الدستورية التي تضمنت معايير زيادة القيمة الإيجارية.

وفي سياق متصل أكد النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون بشكله الحالي لا يحقق العدالة الشاملة.

وقال "إمام"، لمصراوي إنه لا يصح طرد المستأجرين بعد 5 أو 7 سنوات حسبما نص القانون الحالي مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فيه.

وقالت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يعكف حاليًا على وضع تعديلات تشريعية لقانون الإيجار القديم من شأنها أن تعيد لميزان العدل توازنه، موضحة أن أولوياتهم في التعديلات المادة الـ7 من القانون والتي تتعلق بإخلاء العين المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد 5 و7 سنوات حسب طبيعة كل عين مؤكدا رفض الحزب وهيئته البرلمانية لفكرة طرد المستأجرين.

وأوضحت عبدالناصر، أن رؤية الحزب لا تعارض فكرة زيادة القيمة الإيجارية للعين سواء كانت سكنية أو تجارية لكن الرفض فيما يتعلق بإخلاء الوحد وطرد المستأجرين خاصة الجيل الأول منهم والذي بلغ الكثير منهم مراحل متقدمة من العمر.

كما كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجود إشكالية كبيرة في أعداد المتقدمين لفكرة "السكن البديل" التي طرحتها الحكومة للمستأجرين

وأوضح "منصور"، لمصراوي أنه لم يتقدم سوى نحو 66 ألف مستأجر فقط، رغم أن الإحصاءات القديمة تشير إلى وجود حوالي 1.6 مليون أسرة مستفيدة من قانون الإيجار القديم، معتبرًا أن هذه النسبة الضئيلة تعكس وجود مشكلة حقيقية في آليات التقديم أو ثقة المواطنين في العرض.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يستقبل المشاركين في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

بيان حكومي بشأن خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاطف مغاوري قانون الإيجار القديم مجلس النواب الإيجار القديم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحضان ورسائل رومانسية.. كيف استقبال زوجات لاعبي منتخب مصر نجوم الفراعنة
مصراوي ستوري

أحضان ورسائل رومانسية.. كيف استقبال زوجات لاعبي منتخب مصر نجوم الفراعنة
"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع
شئون عربية و دولية

"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع

للأطفال والعائلات.. دليل شامل لأفضل أماكن الخروج 2026 في القاهرة والجيزة
أخبار مصر

للأطفال والعائلات.. دليل شامل لأفضل أماكن الخروج 2026 في القاهرة والجيزة

ترامب: الدنمارك عاجزة عن حماية جرينلاند ولن يستطيع أحد حمايتها
شئون عربية و دولية

ترامب: الدنمارك عاجزة عن حماية جرينلاند ولن يستطيع أحد حمايتها
جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
أخبار و تقارير

جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة