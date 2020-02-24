أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

إيران: تسجيل 12 حالة وفاة و47 حالة إصابة بـ "كورونا" في البلاد

10:21 ص الإثنين 24 فبراير 2020
إيران: تسجيل 12 حالة وفاة و47 حالة إصابة بـ "كورونا" في البلاد

فيروس كورونا

وكالات:

أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد بلغ 47 شخصا، فيما ازداد عدد الوفيات إلى 12 حالة.

وأضاف نمكي خلال اجتماع مغلق بالبرلمان أن مصدر انتقال الفيروس إلى إيران هم مصابون دخلوا إيران من الصين وباكستان وأفغانستان عبر منافذ غير قانونية، لافتا إلى أن اثنين من سكان طهران أصيبا بعد زيارتهما مدينة قم.

ونقل التلفزيون الإيراني عن محمد رضا هاشميان، الطبيب المعالج في مشفى مسيح دانشفوري في طهران، تأكيده تحسن الحالة الصحية لشاب (25 سنة) مصاب بالفيروس، في حين غادر مصاب آخر (39 سنة) مشفى فيروزغر بالعاصمة طهران بعد تعافيه تماما من الإصابة.

في المقابل، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم، محمد رضا قديري، وضع نفسه قيد الحجر الصحي بعد تواصله مع بعض المصابين في المدينة خلال الأيام الماضية.

فيروس كورونا إيران الصين وزارة الصحة الإيرانية

الخبر التالى:

ترامب يدعو للتحقيق في تسريب بشأن "تدخل روسي" في انتخابات 2020
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي