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الصين ستسمح للمقيمين غير المحليين بمغادرة ووهان

07:53 ص الإثنين 24 فبراير 2020
الصين ستسمح للمقيمين غير المحليين بمغادرة ووهان

الصين ستسمح للمقيمين غير المحليين بمغادرة ووهان

بكين - (د ب أ):
بدأت الصين في تخفيف بعض القيود المفروضة في ووهان حتى مع انتشار فيكروس كورونا القاتل في المزيد من دول أسيا وأجزاء من أوروبا، ما يثير المخاوف بشأن احتمال حدوث وباء عالمي وإحداث انخفاض في الأصول ذات المخاطر.

وقالت الصين اليوم الاثنين إنها ستسمح للمقيمين غير المحليين بمغادرة ووهان، المدينة التي تعتبر مركز تفشي الوباء، حتى مع ارتفاع عدد حالات الاصابة بالفيروس إلى أكثر من 77 ألف شخص، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

ووهان الصينية الصين فيروس كورونا

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