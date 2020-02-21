أردوغان: سأتصل مع بوتين اليوم لتحديد خطواتنا المقبلة في إدلب

القاهرة- (وكالات):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه سيجري اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث آخر التطورات في إدلب.

وقال أردوغان في حديث عقب الصلاة الجمعة، إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي مساء اليوم "لتحديد خطواتنا المقبلة".

وأكد أن القوات التركية لن تنسحب من إدلب، داعيا لإقامة منطقة آمنة بعمق يتراوح بين 30 و35 كم في سوريا.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه تم اقتراح قمة رباعية بشأن إدلب وأن موسكو لم ترد بعد على الاقتراح.

وكان الكرملين أعلن اليوم أن روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا تبحث عقد قمة بينها حول سوريا، لكن لم تُتخذ قرارات بعد في هذا الشأن.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إنه "يجري بحث إمكانية عقد قمة، ولا قرارات واضحة في هذا الشأن حتى الآن"، مضيفا أنه في حال رأى الزعماء الأربعة أن هذه القمة ضرورية فإنه من غير المستبعد عقدها.

وحول إمكانية حدوث اشتباكات بين روسيا وتركيا في إدلب، قال بيسكوف: "لا أريد أن أتحدث عن أسوأ السيناريوهات".