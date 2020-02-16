إصابة 6 متظاهرين بجروح في هجوم على خيام الاعتصام ببغداد

بغداد - (د ب أ):

أفاد شهود عيان اليوم الأحد بأن نحو ستة متظاهرين على الأقل أصيبوا جراء هجوم شنه مسلحون على خيام الاعتصام وإضرام النيران فيها بين ساحتي الخلاني والتحرير وسط بغداد.

وأوضح الشهود أن مسلحين بزي مدني شنوا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية هجوما على ساحة التظاهر المحصورة بين ساحة الخلاني ونفق التحرير، أسفر عن إحراق عدد من خيام الاعتصام وإطلاق الرصاص من أسلحة كاتمة للصوت تسببت في إصابة ستة متظاهرين على الأقل بجروح جراء احتراق الخيام.

وتتكرر الهجمات المسلحة على متظاهري ساحة التظاهر وسط بغداد من قبل جماعات مسلحة، منذ انطلاق المظاهرات في أكتوبر الماضي، دون تدخل القوات الأمنية.

وجاء الهجوم بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي استكمال تشكيلته الوزارية الجديدة وعرضها على البرلمان الأسبوع الحالي.