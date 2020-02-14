بكين تطلب من المواطنين العائدين البقاء في منازلهم لمدة 14 يوما

بكين - (د ب أ):

أصدرت السلطات الصحية في بكين إشعارا اليوم الجمعة يدعو المواطنين العائدين إلى المدينة للبقاء في المنزل للمراقبة لمدة 14 يوما لدى وصولهم، حسبما أفادت صحيفة "بكين ديلي".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في السلطة الصحية المحلية ، إنه يتعين على الأشخاص الذين يخططون للعودة إلى المدينة إبلاغ، مسبقا، أصحاب العمل وكذلك المجتمعات السكنية التي يعيشون فيها، وفق وكالة بلومبرج.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصينية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد قد بلغ 55 ألفا و 748 حالة وبلغت حالات الوفاة 1380 حالة.

وتم تسجيل 4823 إصابة جديدة و 116 حالة وفاة جديدة في مقاطعة هوبي وحدها، بما يفوق الحالات المسجلة في اليوم السابق، وفقا للسلطات الإقليمية.

وصوبت الصين أرقامها على مستوى البلاد حيث لم يتوافق تحديثها اليومي الأولي مع البيانات والأرقام السابقة الصادرة عن مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا.