الجيش اليمني يؤكد انتصاراته في مختلف الجبهات ضد الحوثيين

اليمن (أ ش أ)

دعا الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية القيام بواجباتها في تجريم هذه الممارسات الإرهابية ووقف الاعتداءات المستمرة على المدنيين.

وأضاف مجلي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن أبطال الجيش اليمني حققوا انتصارات كبيرة في مختلف المواقع والجبهات واستعادوا الكثير من المواقع المهمة والاستراتيجية في الجوف ونهم وصرواح، مجدداً التأكيد أن القوات المسلحة ومعها كافة أحرار اليمن على استعداد تام لاستكمال تحرير الأرض واستعادة الأمن والاستقرار في كل ربوع اليمن.

وأشار العميد مجلي، في المؤتمر الصحفي الثامن الذي عقده، اليوم الأربعاء، بمحافظة مأرب، إلى أن الميليشيا الحوثية في حالة انهيار وتقهقر وانهزام تعيشه كل يوم و لحظة أمام صمود الأبطال في جبهات نهم والجوف وصرواح والبيضاء وتعز والضالع..لافتًا إلى أن أبطال الجيش صاروا اليوم أكثر من أي وقت مضى يعرفون بدقة كل الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء وكافة المناطق التي سيطرت عليها المليشيا الحوثية المتمردة.

واستعرض العميد مجلي الانتصارات التي حققها الجيش اليمني وتمكنه من استعادة مواقع عديدة وآليات ومعدات عسكرية، مشيرًا إلى أن أبطال القوات المسلحة في محافظة الجوف سطروا ملاحم بطولية وحققوا انتصارات وتقدمات خلال المواجهات التي شهدتها منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب.

وأسفرت عن تطهير المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية ، وأفشل خطط الميليشيا الحوثية في محاولاتها البائسة للسيطرة على بعض المواقع ، كما تم القضاء على التسللات الحوثية في منطقة "الصفراء" التي أصبحت تحت سيطرة الجيش اليمني، لافتاً إلى أنه تم سحق التسللات الحوثية في منطقة الجرعوب وبدعم وإسناد من طيران التحالف العربي الذي استهدف مخزن للذخائر والأسلحة في جبل حام بمديرية المتون فضلا عن تمكن أبطال القوات المسلحة من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعة للمليشيا الحوثية.

وقال : "إن القوات المسلحة حققت تقدمًا ملحوظًا في الجبهة حام غرب الجوف وحررت مواقع كانت تحت سيطرة المليشيات الانقلابية، ودحرت عناصر الميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وتحرير عدد من المواقع المهمة في جبهة المحزمات التابعة لمديرية مجزر المحاذية لمحافظة الجوف وتم السيطرة على جبل قائمة حليف والمواقع المجاورة لها التي كانت تتمركز فيها الميليشيات وتم ملاحقة عناصرها الفارة إلى جبال الواغرة وتم استعادة العديد من الأسلحة والآليات العسكرية وتحقيق انتصارات كبيرة في جبال يام وجبال آل جرشب والغيل وبرط العنان".

وأضاف مجلي "أن أبطال الجيش اليمني تمكن من استعادة عدد من المواقع في جبهة نهم بعد معارك شرسة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا ، والسيطرة على التباب السود في حريب نهم وقطع طرق امداد العدو بعد عملية التفاف ناجحة تم من خلالها تطويق مجموعات من عناصر المليشيا الحوثية وتنفيذ كمين محكم بمنطقة صلب ونجد العتق، بحريب نهم نتج عنه عشرات من القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات والعتاد واجبار عناصر المليشيا على التراجع والفرار،وقصفت مدفعية أبطال القوات المسلحة تعزيزات للمليشيا الحوثية في جنوب صلب، وتمكنت من تدمير عدد من الأطقم والآليات، و إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في نهم".