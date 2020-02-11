الصليب الأحمر اللبناني: أكثر من 200 مصاب جراء مواجهات وسط بيروت

بيروت - (د ب أ):

أفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن أكثر من مئتي شخص أصيبوا في المواجهات الدائرة وسط بيروت منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر الصليب الأحمر، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه "تم نقل 28 جريحا إلى مستشفيات المنطقة، فيما تم إسعاف 190 مصابا في المكان".

وتدور مواجهات منذ صباح اليوم في محيط مجلس النواب اللبناني بين متظاهرين وقوات الأمن، وذلك بالتزامن مع قيام المجلس بمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، تمهيدا للتصويت على منحها الثقة.