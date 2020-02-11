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حماس تطالب عباس بمواقف عملية بشأن رفض صفقة القرن

02:14 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
حماس تطالب عباس بمواقف عملية بشأن رفض صفقة القرن

حركة حماس

غزة - (د ب أ):

طالبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ "مواقف عملية تتعدى الأقوال" بشأن رفض صفقة القرن الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وصرح الناطق باسم حماس فوزي برهوم ، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم، أن المطلوب من عباس، وفي جميع أنشطته وتحركاته الإقليمية والدولية اتخاذ مواقف عملية تتعدى الأقوال، وترجمتها إلى أفعال.

وقال برهوم إن على عباس "رفع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي، والإعلان بشكل واضح وصريح بالتحلل من اتفاق أوسلو (للسلام المرحلي مع إسرائيل) وملحقاته".

وأضاف أنه يجب كذلك "إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل، وإطلاق العنان لشعبنا والسماح لأهلنا في الضفة الغربية بالتعبير عن حالة الغضب الفلسطيني تجاه الصفقة الأمريكية".

كما دعا الناطق باسم حماس إلى "التجاوب السريع مع الدعوات الوطنية لانعقاد عاجل للقاء قيادي فلسطيني مقرر لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الصفقة، وحماية مصالح شعبنا، تتوازى مع حجم الخطر والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".

حركة حماس فلسطين محمود عباس صفقة القرن

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