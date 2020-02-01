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شركتا طيران فلبينيتان تلغيان رحلاتهما إلى الصين بسبب فيروس كورونا

04:11 م السبت 01 فبراير 2020
شركتا طيران فلبينيتان تلغيان رحلاتهما إلى الصين بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا

مانيلا- (د ب أ):

ألغت شركتا طيران فلبينيتان رحلاتهما من وإلى الصين، فيما قلصت شركة ثالثة رحلاتها في إطار الجهود الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة حوالي 300 شخص.

وذكرت شركة "سيبو باسيفيك إير" للطيران منخفض التكاليف أنه سيتم إلغاء جميع الرحلات بين الفلبين وبكين وشنغهاي وشيامين وجواجتشو وشينشن من الثاني من شباط/فبراير حتى 29 مارس.

وقالت شركة "إير إيجا" الفلبينية أنها لم تعد تقوم بتسيير رحلات إلى جوانجتشو وشينشن وشنغهاي وهونج كونج ومكاو وسيكون الإجراء ساريا حتى الأول من مارس.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفلبينية (بي.إيه.إل) إنها قلصت رحلاتها إلى الصين بنسبة 50 بالمئة حتى الأول من ابريل.

فيروس كورونا الغاء الرحلات الجوية الي الصين الفلبين

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