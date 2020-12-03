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الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

06:00 م الخميس 03 ديسمبر 2020
الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزارة الخزانة الأمريكية

وكالات:

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات جديدة تتعلق بإيران على كيان وفرد بينما تواصل واشنطن زيادة الضغط على طهران خلال شهور الرئيس دونالد ترامب الأخيرة في السلطة.

وجاء على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن العقوبات استهدفت مجموعة شهيد ميسامي المرتبطة بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي، وكذلك فردا.

وتستمر إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، في فرض عقوبات على النظام الإيراني الحالي.

فيما أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه يعتزم العودة مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني حال التزمت طهران بكل بنود الاتفاق.

وزارة الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة إيران

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