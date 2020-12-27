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مصرع 10 من متسلقي الجبال في إيران

11:41 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
مصرع 10 من متسلقي الجبال في إيران

متسلقي الجبال

طهران- (بي بي سي):

لقي ما لا يقل عن 10 من متسلقي الجبال حتفهم إثر انهيار ثلجي وعواصف عاتية ضربت منطقة جبلية شمال العاصمة الإيرانية طهران.

وتمتد مرتفعات ألبرز لتصل إلى مشارف العاصمة وتعد مزارا هاما للسائحين ومتسلقي الجبال.

وأشار مسؤولين إيرانيين الى أن أفراد 16 فريقا يواصلون "عمليات البحث من أجل العثور على باقي المفقودين".

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متسلقي الجبال إيران طهران

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