مصرع 10 من متسلقي الجبال في إيران
طهران- (بي بي سي):
لقي ما لا يقل عن 10 من متسلقي الجبال حتفهم إثر انهيار ثلجي وعواصف عاتية ضربت منطقة جبلية شمال العاصمة الإيرانية طهران.
وتمتد مرتفعات ألبرز لتصل إلى مشارف العاصمة وتعد مزارا هاما للسائحين ومتسلقي الجبال.
وأشار مسؤولين إيرانيين الى أن أفراد 16 فريقا يواصلون "عمليات البحث من أجل العثور على باقي المفقودين".
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