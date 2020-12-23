مكتب حقوقي أممي يدين عفو ترامب عن أمريكيين أدينوا بقتل 14 عراقيًا

جنيف - (د ب أ)

حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء، من أن العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أربعة متعاقدين أمنيين أمريكيين سابقين في العراق يبعث بإشارة خاطئة بشأن قتل المدنيين.

وأصدر ترامب أمس الثلاثاء، عفوًا عن قدامى محاربين عسكريين أدينوا بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى راح ضحيتها 14 مدنيًا عراقيًا.

وكان الأربعة يعملون لدى شركة الأمن الخاصة "بلاكووتر" وقت وقوع الجريمة الدموية في بغداد عام 2007.

وقالت المتحدثة باسم المكتب مارتا هورتادو في بيان "نشعر بقلق عميق إزاء قرارات العفو الرئاسية الأمريكية الأخيرة".

وأضافت أن العفو عنهم يساهم في الإفلات من العقاب ويؤدي إلى تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل.