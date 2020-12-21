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كوريا الجنوبية تسجل 926 اصابة جديدة بكورونا

03:23 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل 926 اصابة جديدة بكورونا

ارشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أول تراجع عن أكثر من ألف حالة منذ ستة أيام وذلك بسبب انخفاض عدد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات الجديدة يتضمن 892 إصابة محلية، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 50 ألفا و 591 شخصا.

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد عن 24 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 698. وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات 35 ألفا و 155 حالة، بزيادة 433 عن اليوم السابق.

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