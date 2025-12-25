(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن البيانات المستقاة من صور الأقمار الاصطناعية الصينية ربما تساعد روسيا في تنفيذ ضربات على أهداف الطاقة في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال زيلينسكي أمس الأربعاء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماعه مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني أوليه إيفاشينكو،:" هناك علاقات ترابط بين التصوير بالأقمار الاصطناعية الصينية للأراضي الأوكرانية والضربات الروسية على منشآت البنية التحتية للطاقة ".

وأضاف زيلينسكي "لقد سجلنا زيادة في الروابط بين روسيا وكيانات في الصين قد تقدم بيانات استخباراتية عن طريق الفضاء".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعتزم إثارة هذه القضية مع الحلفاء، قائلاً إنها تقوض الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنّتها روسيا منذ ما يقارب الأربع سنوات.

ومن غير الواضح ما إذا كان زيلينسكي يشير إلى أن الحكومة الصينية على دراية بتورط شركات صينية في تقديم بيانات تحصلت عليها من الفضاء.

وشنت روسيا حملة شرسة من ضربات المسيرات والصواريخ في غضون الأشهر الأخيرة ضد شبكة الطاقة الأوكرانية، مما ترك الملايين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي في ظل درجات الحرارة المتجمدة في الشتاء.