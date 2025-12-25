مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

نادي نيوم

2 1
19:30

النجمة

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

1 3
20:00

الإسماعيلي

كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
20:00

سموحة

جميع المباريات

إعلان

كواليس المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

08:10 م 25/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهى المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، تحضيراته لمواجهة نظيره الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي تستضيفها المملكة المغربية.

وشهد المران الختامي للفراعنة مشاركة جميع اللاعبين، إذ اشتمل على فقرات بدنية خفيفة، أعقبها تنفيذ عدد من الجمل الفنية، قبل إجراء تقسيمة بين اللاعبين والتدريب على التسديد على المرمى، في إطار الاستعداد التكتيكي للمباراة المرتقبة.

كما حرص عدد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم على متابعة التدريب، يتقدمهم المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الأول، إلى جانب أعضاء المجلس حمادة الشربيني، ومصطفى أبوزهرة، ومحمد أبو حسين، دعمًا للجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهة المهمة.

ومن المقرر أن تقام مواجهة مصر وجنوب أفريقيا غداً الجمعة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران منتخب مصر منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وجنوب أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد