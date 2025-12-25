كواليس المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا

أنهى المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، تحضيراته لمواجهة نظيره الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي تستضيفها المملكة المغربية.

وشهد المران الختامي للفراعنة مشاركة جميع اللاعبين، إذ اشتمل على فقرات بدنية خفيفة، أعقبها تنفيذ عدد من الجمل الفنية، قبل إجراء تقسيمة بين اللاعبين والتدريب على التسديد على المرمى، في إطار الاستعداد التكتيكي للمباراة المرتقبة.

كما حرص عدد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم على متابعة التدريب، يتقدمهم المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الأول، إلى جانب أعضاء المجلس حمادة الشربيني، ومصطفى أبوزهرة، ومحمد أبو حسين، دعمًا للجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهة المهمة.

ومن المقرر أن تقام مواجهة مصر وجنوب أفريقيا غداً الجمعة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.