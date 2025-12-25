10 صور ترصد مران منتخب مصر الختامي استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا، غدا الجمعة 26 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب جنوب أفريقيا غدا الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية، للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبدأ مران المنتخب الوطني، بفقرة إحماءات بدنية، ثم تنفيذ بعض الجمل الفنية، لتنفيذها في مباراة الغد، قبل أن يختتم المران بتقسيمة شارك بها جميع اللاعبين.

وحضر مران المنتخب، اليوم، كل من هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، حمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين أعضاء مجلس الإدارة.

وكان المنتخب الوطني استهل مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا، بالفوز على منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر يشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".