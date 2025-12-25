مباريات الأمس
القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد الميموني

09:00 م 25/12/2025
كتب ـ محمد الميموني:

الكثير من عشاق كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا غداً.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا غداُ الجمعة 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26.

ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم كالتالي:

بي إن سبورت ماكس 1.

ويذكر أن منتخب مصر قد فاز على منتخب زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بهدفين مقابل هدف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

