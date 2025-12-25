القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

كتب ـ محمد الميموني:

الكثير من عشاق كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا غداً.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا غداُ الجمعة 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26.

ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم كالتالي:

بي إن سبورت ماكس 1.

ويذكر أن منتخب مصر قد فاز على منتخب زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بهدفين مقابل هدف.