إعلان

نادي مفاجئ يدخل صراع ضم محمد صلاح.. ورد صادم من وكيله

كتب : محمد خيري

04:56 م 25/12/2025
دخل نادٍ تركي مفاجئ على خط المنافسة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما كشفته تقارير صحفية تركية.

وذكرت صحيفة صباح سبور أن إدارة نادي فنربخشة عقدت اجتماعًا مع رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، يوم الاثنين الماضي، للاستفسار عن موقف اللاعب وإمكانية انتقاله إلى صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن فنربخشة لم يحصل على رد إيجابي من وكيل اللاعب، حيث أكد أن الدوري التركي ليس ضمن خطط محمد صلاح المستقبلية، مشيرًا إلى أن الخيارات المطروحة أمامه تقتصر حاليًا على الاستمرار مع ليفربول أو الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي ذلك في ظل تزايد الأنباء حول إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة مع تراجع معدل مشاركاته مع الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح فناربخشة التركي ليفربول الإنجليزي نادي ليفربول وكيل محمد صلاح

