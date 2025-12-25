مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المصري

1 0
17:00

حرس الحدود

الدوري السعودي

نادي نيوم

0 0
19:30

النجمة

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 1
20:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

هل انتهت الأزمة؟.. رد حاسم من آرني سلوت بشأن محمد صلاح

كتب : محمد عبد الهادي

06:35 م 25/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    إعلان محمد صلاح (13)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 12 صورة
    إعلان محمد صلاح (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    إعلان محمد صلاح (3)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح يظهر في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا (5)
  • عرض 12 صورة
    إعلان محمد صلاح (6)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن آخر مستجدات أزمته مع النجم المصري محمد صلاح، والتي نشبت بينهم قبل أسابيع.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها "سكاي سبورت": "عندما أعدت محمد صلاح إلى المشاركة أمام برايتون كان ذلك مؤشرًا واضحًا على أننا تجاوزنا الأمر تمامًا، ولم يعد هناك ما يستحق الحديث عنه في هذه القصة."

وأضاف: "مجرد عودته للمباريات كانت رسالة عملية بأن الصفحة القديمة أُغلقت، وكل ما يهمنا الآن هو التركيز على المرحلة المقبلة دون العودة لأي تفاصيل سابقة."

وتابع سلوت: "صلاح لديه الآن بطولة كأس الأمم الإفريقية ومباريات مهمة مع منتخب مصر، ومن العدل له ولمنتخبه ألا يتم فتح أي نقاشات هنا في ليفربول بشأنه خلال تلك الفترة."

واختتم تصريحاته قائلاً: "الوضع الحالي في مصلحة الجميع، نحن وصلاح ومنتخب مصر، وقد أثبتنا بالفعل بالأفعال أننا تجاوزنا الموضوع، وكل طرف الآن يركز على أهدافه القادمة."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول آرني سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد