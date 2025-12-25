هل انتهت الأزمة؟.. رد حاسم من آرني سلوت بشأن محمد صلاح

تحدث المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن آخر مستجدات أزمته مع النجم المصري محمد صلاح، والتي نشبت بينهم قبل أسابيع.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها "سكاي سبورت": "عندما أعدت محمد صلاح إلى المشاركة أمام برايتون كان ذلك مؤشرًا واضحًا على أننا تجاوزنا الأمر تمامًا، ولم يعد هناك ما يستحق الحديث عنه في هذه القصة."

وأضاف: "مجرد عودته للمباريات كانت رسالة عملية بأن الصفحة القديمة أُغلقت، وكل ما يهمنا الآن هو التركيز على المرحلة المقبلة دون العودة لأي تفاصيل سابقة."

وتابع سلوت: "صلاح لديه الآن بطولة كأس الأمم الإفريقية ومباريات مهمة مع منتخب مصر، ومن العدل له ولمنتخبه ألا يتم فتح أي نقاشات هنا في ليفربول بشأنه خلال تلك الفترة."

واختتم تصريحاته قائلاً: "الوضع الحالي في مصلحة الجميع، نحن وصلاح ومنتخب مصر، وقد أثبتنا بالفعل بالأفعال أننا تجاوزنا الموضوع، وكل طرف الآن يركز على أهدافه القادمة."