الجيش السوداني يفتح طريق الشرق إلى عاصمة شمال كردفان

وكالات

أعلن الجيش السوداني، الخميس، أن وحداته فتحت طريق الشرق إلى مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان.

وفي وقت سابق، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تفاقم الأوضاع في شمال كردفان، وحصار مدينة الأبيض من قبل قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تقارير تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل العنف واسع النطاق ضد النساء والفتيات، وعمليات إعدام ميدانية واعتقالات ونهب وابتزاز.

وإلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إن أرض السودان ليست مباحة لمن يظن أن السلاح يصنع شرعية أو أن العنف يؤسس دولة.

وشدد عقار، في كلمة بمناسبة أعياد الميلاد وذكرى ثورة ديسمبر، على أن السودان لن يكون لقمة سائغة لما وصفها بالمليشيات ومرتزقة تحالف "تأسيس"، الذي تشكل في فبراير الماضي من الفصائل السياسية والقوات شبه العسكرية السودانية المناهضة للحكومة.

وأكد عقار أن القوات المسلحة ومسانديها من القوات الأخرى ستقف سدا منيعا أمام المحاولات اليائسة لاحتلال السودان وضد أوهام تحالف "تأسيس" الساعية للسيطرة والتوسع في البلاد .

وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إطلاق حملة البناء والمقاومة الوطنية الشاملة من أجل سودان جديد، داعيا للانتظام في كل الأحياء والقرى في المقاومة الوطنية.

وأضاف أن الانضمام للمقاومة ليس مجرد دفاع عن الأرض بل حماية لكرامة الإنسان السوداني من أن تستباح من قبل مليشيات الغدر والعمالة وحفاظا على وحدة السودان .

وشدد عقار على الصمود وحماية الأرض وصون الاستقلال وإفشال كل محاولات جر البلاد إلى مصير الدول المنهارة أو السيناريوهات المفروضة من الخارج أيا كانت تسميتها مبادرات أو لقاءات.