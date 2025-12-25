قال القبطان عمرو قطايا، خبير النقل البحري، إن قناة السويس تمثل أهم ممر ملاحي للتجارة العالمية بنسبة 12-14% من الحركة الكلية.

وأضاف "قطايا"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاستهدافات في البحر الأحمر لم تؤدِ إلى الاستغناء عن القناة مهما طالت، مضيفًا أن العودة التدريجية للخطوط الملاحية الكبرى ستكون في الربعين الأول والثاني من 2026 لتجنب ارتفاع التكاليف والتضخم في أوروبا.

وأوضح أن خطوط مثل "ميرسك" و"كلاين" دارت حول رأس الرجاء الصالح مما رفع تكاليف الشحن وزاد أعداد السفن المؤجرة، مشيرًا إلى أن العودة الكاملة ستكتمل بحلول بداية 2027 كما توقعت فيتش.

وتابع خبير النقل البحري: ناقلات البترول والصب الجاف والبضائع العامة عادت بالفعل، ومعدل المرور اليومي وصل إلى 30-32 سفينة أي 50-60% من المستوى السابق.

وأكد أن هيئة قناة السويس قدمت تخفيضات 15-20% لسفن الحاويات مع خدمات صيانة وتموين جديدة، مشددًا على أن تطوير الموانئ والسكك الحديدية يعزز تنافسية المجرى أمام بدائل مثل رأس الرجاء الصالح.

