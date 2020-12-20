العراق: انفجار عبوة ناسفة يستهدف رتلا تابعا للتحالف الدولي قرب الناصرية
بغداد - (أ ش أ):
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي قرب مدينة الناصرية جنوب شرق العراق.
وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن الانفجار أسفر عن إصابة أحد العاملين بالشركات الأمنية المرافقة للرتل وتضرر سيارتين"، ولم يشر المصدر إلى المزيد من التفاصيل .
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