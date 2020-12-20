أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

العراق: انفجار عبوة ناسفة يستهدف رتلا تابعا للتحالف الدولي قرب الناصرية

07:16 م الأحد 20 ديسمبر 2020
العراق: انفجار عبوة ناسفة يستهدف رتلا تابعا للتحالف الدولي قرب الناصرية

انفجار عبوة ناسفة - ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي قرب مدينة الناصرية جنوب شرق العراق.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن الانفجار أسفر عن إصابة أحد العاملين بالشركات الأمنية المرافقة للرتل وتضرر سيارتين"، ولم يشر المصدر إلى المزيد من التفاصيل .

هذا المحتوى من

انفجار عبوة ناسفة انفجار العراق بغداد

الخبر التالى:

الأمن الروسي يوقف مشتبه به في قتل باحث معروف في علم الجينات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124891

    عدد المصابين

  • 106481

    عدد المتعافين

  • 7069

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76537424

    عدد المصابين

  • 53622962

    عدد المتعافين

  • 1690017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"خرجت عن السيطرة".. سلالة كورونا الجديدة تعزل بريطانيا وتؤرق العالم (تغطية مباشرة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا