أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

وسط تصعيد حدودي بين إثيوبيا والسودان.. اجتماع بين حمدوك وآبي أحمد (صور)

12:11 م الأحد 20 ديسمبر 2020
وسط تصعيد حدودي بين إثيوبيا والسودان.. اجتماع بين حمدوك وآبي أحمد (صور)

اجتماع بين حمدوك وأبي أحمد

وكالات:

عقد رئيسا وزراء السودان وإثيوبيا، عبدالله حمدوك وآبي أحمد، الأحد، اجتماعا في جيبوتي، على خلفية التصعيد الحدودي بين دولتيهما.

وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان منشور على صفحته عبر "فيسبوك"، أن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة حمدوك في جيبوتي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة وأجندة قمة منظمة "الإيقاد" التي تستضيفها جيبوتي، اليوم الأحد.

وأكد البيان أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء إلى مسألة انعقاد اللجنة العليا للحدود بين السودان وإثيوبيا في 22 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين البلدين، في ظل مقتل عدد من العسكريين السودانيين مؤخرا جراء كمين نصب في منطقة حدودية، وألقى الجيش السوداني اللوم فيه على "القوات والمليشيات الإثيوبية".

إثيوبيا السودان عبدالله حمدوك أبي أحمد جيبوتي

الخبر التالى:

إغلاق وحجر شامل وتعليق الطيران.. أوروبا تبذل جهودا شاقة لمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124891

    عدد المصابين

  • 106481

    عدد المتعافين

  • 7069

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76537424

    عدد المصابين

  • 53622962

    عدد المتعافين

  • 1690017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فيروس كورونا: ماذا نعرف عن السلالة الجديدة "الأكثر خطورة" من الوباء؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا