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15 مليون بريطاني يخضعون لقيود كورونا مع تفشي سلالة جديدة

07:02 م السبت 19 ديسمبر 2020
15 مليون بريطاني يخضعون لقيود كورونا مع تفشي سلالة جديدة

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ)

من المقرر أن يخضع 15 مليون شخص لقيود (كوفيد-19) مع حظر التسوق في عيد الميلاد، وإبلاغ البريطانيين بالبقاء في منازلهم بحكم القانون.

وتأتي تلك الإجراءات مع تفشي سلالة جديدة للفيروس المسبب لكوفيد-19، في لندن وساوث إيست، وهي مسؤولة عن 60% من حالات الإصابة الجديدة في العاصمة، بحسب وسائل إعلام محلية.

واعتبارا من يوم غد الأحد، سيُطلب من الأشخاص البقاء في المنزل ما لم يمارسوا تمارين رياضية في الهواء الطلق، والتسوق لشراء الضروريات، وللأغراض الطبية والتعليمية ورعاية الأطفال.

وكما كان الحال أثناء الإغلاق الوطني في نوفمبر، يتم تشجيع الأشخاص على العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.

فيروس كورونا حظر التسوق لندن

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