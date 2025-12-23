إعلان

هجوم أوكراني يسبب حريق بمنشأة صناعية في ستافروبول الروسية

كتب : مصراوي

08:16 ص 23/12/2025

هجوم أوكراني على خط أنابيب نفط روسي

وكالات

قال فلاديمير فلاديميروف حاكم منطقة ستافروبول الروسية، اليوم الثلاثاء، إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة خلال الليل أدى إلى اندلاع حريق في منشأة صناعية في المنطقة الواقعة في جنوب البلاد.

وأضاف فلاديميروف، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم يحدد المنشأة التي اشتعلت فيها النيران.

وتدير شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل" مجمع ستافرولين للبتروكيماويات في بوديونوفسك في ستافروبول، كما توجد في المنطقة أيضا بنية تحتية لخطوط أنابيب الغاز ومواقع تخزين الوقود، وهو ما يجعلها جزءا من منظومة الطاقة والمواد الكيميائية الأوسع نطاقا في روسيا.

وتقول أوكرانيا إن ضرباتها داخل روسيا تهدف إلى شل المجهود العسكري الروسي في الحرب التي بدأتها موسكو منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، إن القوات الروسية شنت هجوما جديدا مساء يوم الإثنين بطائرات مسيرة على ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وأضاف أن هذا هو ثاني هجوم في أقل من 24 ساعة، مما ألحق أضرارا بمنشآت الميناء وسفينة مدنية، وفقا للغد.

هجوم أوكراني هجوم أوكراني على خط نفط روسي روسيا الحرب الروسية الأوكرانية

