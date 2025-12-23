إعلان

الجيش الأمريكي: مقتل شخص في ضربة جديدة لقارب تهريب مخدرات بالمحيط الهادئ

كتب : مصراوي

07:57 ص 23/12/2025

الجيش الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الجيش الأمريكي، أنه نفذ ضربة جديدة ضد قارب قال إنه كان يهرب مخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية، أن معلومات استخباراتية أكدت أن القارب منخفض الظهور كان يعبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وكان منخرطا في عمليات تهريب مخدرات.

ولم تقدم القيادة الجنوبية دليلا يثبت أن القارب كان بالفعل متورطاً في تهريب المخدرات.

ويظهر مقطع فيديو نشرته القيادة الجنوبية الأمريكية تناثر رذاذ الماء قرب أحد جانبي القارب، وبعد وابل ثان، يشتعل الجزء الخلفي من القارب.

ثم يحيط به مزيد من الرذاذ وتتفاقم النيران، وفي الثانية الأخيرة من الفيديو، يظهر القارب وهو ينجرف مع بقعة كبيرة من النار إلى جانبه.

وأظهرت مقاطع فيديو سابقة لضربات أمريكية استهدفت قوارب انفجارات مفاجئة للسفن، بما يوحي باستخدام ضربات صاروخية، كما بدت في بعض التسجيلات مقذوفات شبيهة بالصواريخ وهي تهوي بوضوح نحو القوارب.

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن هذه الضربات تهدف إلى وقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة وزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقا للعربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الأمريكي ربة جديدة لقارب تهريب مخدرات ارب تهريب مخدرات لمحيط الهادئ هريب مخدرات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله