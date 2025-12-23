

وكالات

أعلن الجيش الأمريكي، أنه نفذ ضربة جديدة ضد قارب قال إنه كان يهرب مخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية، أن معلومات استخباراتية أكدت أن القارب منخفض الظهور كان يعبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وكان منخرطا في عمليات تهريب مخدرات.

ولم تقدم القيادة الجنوبية دليلا يثبت أن القارب كان بالفعل متورطاً في تهريب المخدرات.

ويظهر مقطع فيديو نشرته القيادة الجنوبية الأمريكية تناثر رذاذ الماء قرب أحد جانبي القارب، وبعد وابل ثان، يشتعل الجزء الخلفي من القارب.

ثم يحيط به مزيد من الرذاذ وتتفاقم النيران، وفي الثانية الأخيرة من الفيديو، يظهر القارب وهو ينجرف مع بقعة كبيرة من النار إلى جانبه.

وأظهرت مقاطع فيديو سابقة لضربات أمريكية استهدفت قوارب انفجارات مفاجئة للسفن، بما يوحي باستخدام ضربات صاروخية، كما بدت في بعض التسجيلات مقذوفات شبيهة بالصواريخ وهي تهوي بوضوح نحو القوارب.

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن هذه الضربات تهدف إلى وقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة وزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقا للعربية.