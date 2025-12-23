إعلان

عطل مفاجئ في مفاعل نووي في السويد.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

08:20 ص 23/12/2025

محطة فورسمارك النووية

وكالات

أُغلق مفاعل نووي في محطة فورسمارك، الواقعة على بُعد نحو 130 كيلومترا شمال العاصمة السويدية ستوكهولم، بشكل مؤقت إثر عطل مفاجئ، رغم أن أعمال صيانته قد اكتملت قبل أيام فقط.

أفادت وسائل الإعلام السويدية، أن شركة "فاتينفال"، المشغّل الرئيسي للطاقة النووية في البلاد، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء عن بدء أعمال إصلاح العطل في مفاعل "فورسمارك 1".

وبحسب موقع الشركة، فإن الصيانة الدورية للمفاعل كانت قد انتهت الأسبوع الماضي.

يُذكر أن السويد تضم حاليا 3 محطات للطاقة النووية، تضم 6 مفاعلات في مجملها،
3 منها في محطة فورسمارك وحدها، وتسهم هذه المحطات بنحو 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.

ويعد مفاعل "فورسمارك 1"، الذي دخل الخدمة عام 1980، أحد أقدم المفاعلات العاملة في السويد.

وعلى الرغم من عمره، يُعد جزءا حيويا من مزيج الطاقة الوطني، وفقا لروسيا اليوم.

