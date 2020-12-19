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الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا ضد كورونا

11:14 ص السبت 19 ديسمبر 2020
الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا ضد كورونا

لقاح شركة موديرنا

واشنطن - أ ش أ

أعطت الولايات المتحدة، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا بشكل طاريء ضد كورونا (كوفيد-19) ، حسبما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال رئيس إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، "إنه مع توافر لقاحَين الآن للوقاية من كورونا، تكون إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة قد اتخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذه الجائحة".

يشار إلى أن لقاح شركة موديرنا يعد ثاني لقاح تتم الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر/ بايونتيك، على أن يستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الاثنين الماضي في البلاد.

وتعتبر "موديرنا" شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها في ماساتشوستس، قدمت طلبها للحصول على الترخيص الطاريء قبل أسبوعين ونصف فقط.. وبدأت هذه الشركة العمل على لقاحها في يناير 2019، بالتعاون مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، وقد تلقت 2.5 مليار دولار من التمويل العام.

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