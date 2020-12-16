التطبيع بين الإمارات وإسرائيل يمتد ليشمل السوق المالي بين الجانبين
ابوظبي - (بي بي سي)
وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة تل أبيب، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين السوقيين الماليين، والمساهمة في نمو أسواق المال في كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
ووفق ما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، تشكل المذكرة توسيع مجالات التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، وتحفز النمو الاقتصادي وتعزز الابتكار في مجال التكنولوجيا واستكشاف فرص التعاون.
ويتضمن الاتفاق الإدراج المزدوج للأوراق المالية والتداول المتبادل من قبل أعضاء السوقين الماليين وتسهيل وصول المستثمرين إلى سوق الطرف الآخروإنتاج التكنولوجيا المالية وتقنيات البنية التحتية للسوقين وتبادل البيانات والمعلومات الأخرى لغاية تطوير منتجات جديدة.
ويهدف الطرفان إلى تسهيل الوصول إلى السوقيين وتوفير سوق جذابة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين.
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