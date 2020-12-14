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أمريكا والسعودية تبحثان جهود التغلب على الانقسامات الخليجية

10:09 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
أمريكا والسعودية تبحثان جهود التغلب على الانقسامات الخليجية

مايك بومبيو

واشنطن - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هاتفيًا اليوم الاثنين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، الجهود المبذولة للتغلب على الانقسامات بين دول الخليج والضرورية لردع الأعمال العدوانية الإيرانية في المنطقة، وعزمَ البلدين على تحقيق حلّ سياسي شامل للصراع في اليمن.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كال براون وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحسب البيان "ناقش الوزيران أيضًا الشراكة الأمنية والاقتصادية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والسعودية، ودعمَ الولايات المتحدة للتحول الاقتصادي والاجتماعي للمملكة في إطار رؤية 2030، وأهميةّ استمرار التقدم في مجال حقوق الإنسان".

مايك بومبيو فيصل بن فرحان آل سعود الانقسامات الخليجية

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