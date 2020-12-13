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البر الرئيسي الصيني يسجل 24 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 5 منها محلية

08:26 ص الأحد 13 ديسمبر 2020
البر الرئيسي الصيني يسجل 24 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 5 منها محلية

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 24 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن خمسة من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 11 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86725 حالة، بينهم 306 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج.

وقالت اللجنة إن 81785 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وأعلنت اللجنة تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

الصين حالات وفاة فيروس كورونا

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